إقبال ضعيف على الأضاحي رغم تراجع الاسعار الطفيف بهذه الجهة

سجلت اسعار الأضاحي ببوعرقوب من ولاية نابل انخفاضا طفيفا اليوم السبت مقارنة بالأيام السابقة مقابل اقبال ضعيف على الشراء من قبل المواطنين .

وتراوحت أسعار الأضاحي بين 750 و 1700 دينار ، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة و الصيد البحري ببوعرقوب سامي الهويدي في تصريح لاذاعة الديوان.

وفسر الهويدي ارتفاع أسعار الأضاحي خلال السنة الجارية بارتفاع أسعار الأعلاف 3 مرات فيما بقيت الأعلاف المدعمة شعارا ، وفق تعبيره ، حيث يتمتع الفلاح بحوالي 40 بالمائة من الأعلاف المدعمة و يلجأ للسوق السوداء لتغطية حاجياته المتبقية .

ولفت المصدر ذاته الى أن الفلاح أصبح عازفا عن تربية المواشي معربا عن أمله في حل إشكالية الأعلاف بإحداث ديوان الأعلاف .