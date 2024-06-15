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إقبال ضعيف على الأضاحي رغم تراجع الاسعار الطفيف بهذه الجهة

2024/06/15 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

سجلت اسعار الأضاحي ببوعرقوب من ولاية نابل انخفاضا طفيفا اليوم السبت مقارنة بالأيام السابقة مقابل اقبال ضعيف على الشراء من قبل المواطنين .
وتراوحت أسعار الأضاحي بين 750 و 1700 دينار ، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة و الصيد البحري ببوعرقوب سامي الهويدي في تصريح لاذاعة الديوان.
وفسر الهويدي ارتفاع أسعار الأضاحي خلال السنة الجارية بارتفاع أسعار الأعلاف 3 مرات فيما بقيت الأعلاف المدعمة شعارا ، وفق تعبيره ، حيث يتمتع الفلاح بحوالي 40 بالمائة من الأعلاف المدعمة و يلجأ للسوق السوداء لتغطية حاجياته المتبقية .
ولفت المصدر ذاته الى أن الفلاح أصبح عازفا عن تربية المواشي معربا عن أمله في حل إشكالية الأعلاف بإحداث ديوان الأعلاف .

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