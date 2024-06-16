منسق البعثة الصحية:لا وفيات في صفوف حجاج البعثة الرسمية خلال وقفة عرفة

أكّد منسق عام البعثة الصحية للحجاج التونسيين حمادي السوسي أن الحجاج بصدد النزول من جبل عرفة، حاليا مع عدم تسجيل أي حالة وفاة ضمن حجاج البعثة الرسمية خلال اليومين الأخيرين الذين شهدا ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة .

ونفى المتحدث ذاته في تصريح لاذاعة موزاييك ما يتم تداوله حول وفاة 5 حجاج تونسيين في الأراضي المقدسة، قائلا إن الحجاج الذين وصلوا لأداء فريضة الحج عبر البعثة الرسمية لم تسجل أي حالة وفاة في صفوفهم دون ان يكون على علم بالوضعية الصحية للحجاج الذي قدموا بشكل فردي خارج البعثة .

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أعلنت وفاة 14 حاجا أردنيا “6 منهم إثر إصابتهم بضربة شمس” مع فقدان 17 آخرين خلال أداء فريضة الحج.

فيما أعلنت وسائل إعلام مصرية أن عدد الوفيات بين الحجاج المصريين بلغ إلى 9 أشخاص .

من جانبه، أكّد القنصل العام للمغرب بمدينة جدة السعودية، وفاة 5 حجاج مغاربة، لأسباب صحية مختلفة.