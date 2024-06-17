عاجل/ تحذير: بداية من الغد: درجات الحرارة تتجاوز المعدلات العادية..

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة صباح اليوم الاثنين أن الوضع الجوي يتميز بداية من الثلاثاء 17 جوان 2024 وخلال يومي الأربعاء والخميس 19 و20 جوان بارتفاع في درجات الحرارة بأغلب الجهات، حيث تتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة من شهر جوان بفارق يتراوح بين 7 و13 درجة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والجنوب.

ومن المتوقع أن تتراوح القصوى بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 40 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي .

وينتظر أن تتراجع دجرات الحرارة تدريجيا بداية من يوم الجمعة 21 جوان 2024، حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.