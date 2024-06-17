فظيع/ هلاك طفل داخل خزان مائي بهذه المنطقة..

تمكنت اليوم الاثنين 17 جوان 2024 فرقة الحماية المدنية بالكاف من انتشال جثة طفل من داخل خزان مائي(جابية) بمنطقة الصلايعية من معتمدية السرس بولاية الكاف.

ووفق ما أكده مصدر من الحماية المدنية بالكاف لاذاعة موزاييك فقد تم على اثر اعلام قاعة العمليات الجهوية عن وجود شخص بخزان مائي (جابية) تابع لضيعة فلاحية تم توجيه فريق إنقاذ وعند الوصول وبعد المعاينة اتضح وان الطفل عالق في قاع خزان مائي بعمق حوالي 4 أمتار ومساحته حوالي 240 م².

وتمكن رجال الانقاذ من الدخول سباحة إلى الخزان و الوصول إلى الطفل الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، ليتبين انه قد فارق الحياة.

وبعد اخراج الجثة تم تسليمها إلى مصالح الحرس الوطني وفتح تحقيق في الحادثة.