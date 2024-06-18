حالات وفاة وضياع في صفوف “الحجيج”.. حاج تونسي يُوضّح..#خبر_عاجل

قال حمادي القليبي حاج تونسي اليوم الثلاثاء إنّ “قائمة الحجيج المفقودين المتداولة ليست أكيدة”، مشدّدًا على أنّه “من الضروري تضافر المجهودات وقيام المرافقين بواجبهم من أجل العثور على المفقودين”.

وأوضح القليبي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم أنّ “حالات الوفاة التي تمّ رصدها هناك عددها 5 وهم أصيلو مدينة بن قردان”، مؤكّدًا أنهم “قدموا إلى السعودية لتأدية مناسك الحج عن طريق تأشيرة سياحية وليسوا ضمن البعثة التونسية الرسمية للحجيج”.

ولفت القليبي إلى أنّ “التنظيم والمخيمات وظروف الإقامة كانت ممتازة، وغدًا سيقوم الحجيج بطواف الوداع ثم ينطلقون في العودة إلى تراب الجمهورية”.