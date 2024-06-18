جريمة القيروان المروعة: تفاصيل جديدة..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بإيقاف زوج من أجل قتل زوجته طعنا في انتظار مباشرة التحقيق معه وإحالته لاحقا على أنظار القضاء، حسب ما أوردته جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 18 جوان 2024.

وجدّت جريمة القتل في الليلة الفاصلة بين 16 و17 جوان 2024، بمنطقة علي باي وسط مدينة القيروان راحت ضحيتها أم لطفلين في العقد الثالث من عمرها.

ولقيت الضحية حتفها على يد زوجها الذي عمد إلى ذبحها بواسطة سكّين وطعنها في أماكن مختلفة من جسمها مما خلّف لها نزيفا حادا بسبب خلافات عائلية.

وأذن قاضي التحقيق بتوجيه الجثة إلى قسم التشريح بوحدة الأغالبة للاختصاصات الجراحية بالقيروان لعرضها على أنظار الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.