قابس: رفع كل الفواضل المنزلية المتراكمة يومي عيد الاضحى والمقدرة بحوالي 739 طنا

تمكنت بلدية قابس خلال يومي عيد الاضحى (الاحد والاثنين الماضيين)، من رفع كل الفواضل التي تراكمت بالمناسبة، الى المصب المراقب للفواضل المنزلية، والتى بلغت حوالي 739 طنا.

وخصصت البلدية لرفع الفواضل التي تكدست بقابس المدينة، وفق ما أفاد به كاهية مدير النظافة والتطهير بالبلدية وليد قنونو صحفي “وات”، 08 شاحنات ثقيلة بسعة 20 م3 (متر مكعب) للشاحنة الواحدة، وشاحنتين ضاغطتين بسعة 12 م3، و03 شاحنات صغيرة ضاغطة بسعة 7 م3 و04 آلات شحن كبيرة، وجرارين، وآلة شحن صغيرة، وشاحنة صغيرة لرش الجير.

كما خصص المقاول المكلف برفع الفواضل المنزلية بقابس الجنوبية في الحدود الترابية التابعة لبدية قابس، كامل الأسطول المتوفر لديه، وقام بتدعيمه ب03 شاحنات كبيرة وبألة شحن.

ومكنت مجمل التدخلات التي تم القيام بها على امتداد يومين من القضاء على كل النقاط السوداء بقابس المدينة وقابس الجنوبية، وهو ما خلف حالة من الارتياح لدى المتساكنين وجنب المنطقة المظاهر المخلة بالبيئة.