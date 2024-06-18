تزيد العطش.. مشروبات عليك تجنّبها في الطقس الحار

في الطقس الحار يجب إرواء العطش في الوقت المناسب من أجل الحفاظ على توازن المحلول الملحي في الجسم، ولكن لا تساعد جميع المشروبات في ذلك. فمثلا القهوة والكحول والشاي المركز والمشروبات الغازية المحلاة لها تأثير معاكس.

ويشرب الكثيرون عصير الليمون الحلو أو الكولا في الطقس الحار، وهذا خطأ لأنه يزيد من كثافة الدم ويضعف إمدادات الدم، بالإضافة إلى ذلك، يرتفع مستوى الأنسولين في الدم بسرعة، ما يزيد الرغبة في شرب هذه المشروبات أكثر فأكثر، أي من جانب لا يروي الشخص عطشه تماما، ومن جانب آخر، يحصل على نسبة زائدة من السكر. كما لا ينصح بشرب القهوة والشاي المركز في الحر لأنها تسحب السوائل من الخلايا وتعمل بمثابة مواد مدرة للبول. كما أن الكحول يجفف الخلايا أيضا.

اما المياه النقية غير المغلية فتروي العطش جيدا الى جانب المياه المعبأة في زجاجات، ومياه الينابيع، والمياه المعدنية أيضا – بشرط أن لا تكون غازية لأن الغازات يمكن أن تهيج الغشاء المخاطي للمعدة. والماء غني بالإلكتروليتات، أي المعادن، ويفقد الشخص في الطقس الحار مع التعرق الغزير المعادن. وعندما يشرب الشخص الماء يتشبع الجسم ويحافظ على توازن الإلكتروليت. كما أن الماء الحوامض، مثل عصير الليمون أو البرتقال هو وسيلة جيدة لإرواء العطش”.

كما أن منتجات الألبان الحامضية تروي العطش جيدا.