عاجل/ حادثة غرق 5 فتيات ببنزرت: وفاة اثنتين والكشف عن تفاصيل جديدة

تعرضت 5 فتيات ظهر اليوم الثلاثاء 18 جوان 2024، الى الغرق، بشاطئ الميناء بمدينة غار الملح من ولاية بنزرت.

ومن جهته، أكد رئيس الفريق الجهوي للنجدة التابع للإدارة الجهوية للحماية المدنية ببنزرت الرائد عبد الحميد السحباني، في تصريح لاذاعة إي أف أم، أن الفتيات الخمس، هن أصيلات معتمدية المنيهلة من ولاية أريانة.

كما أن المتوفيتان على عين المكان يتراوح عمرهما بين 17 و 19 سنة وتنتميان لنفس العائلة، حسب ذات المصدر.

أما بخصوص باقي الفتيات فتم تقديم الاسعافات الأولية لهن على عين المكان قبل نقلهن من قبل أعوان فرقة الحماية المدنية إلى المستشفى المحلي برأس الجبل وحالتهن مستقرة.