عاجل/ وفاة 23 حاجّا تونسيا: المنسّق العام للصحّة ينفي..

نفى المنسق العام للصحة للحجيج التونسيين حمادي السوسي، في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الثلاثاء 18 جوان 2024، علمه بوفاة 23 حاجا تونسيا مشيرا الى أن البعثة الصحية تتابع كل الحجاج التونسيين سواء كانوا ضمن البعثة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية أو الذين تنقلوا بصفة فردية.

و بين أن الفرق الطبية المخصصة في الغرض بصدد التثبت عبر تنقلها إلى كل مستشفيات مكة المكرمة نافيا ورود معطيات إلى حد الآن بخصوص حالات الوفاة.

و كانت قنصلية تونس بجدّة قد نشرت اليوم على صفحتها بشبكة التواصل “فايسبوك” قائمة في 23 اسما لحجيج تونسيين، لم تكشف عن وضعيتهم، داعية اقارب هؤلاء الحجيج الى التواصل مع مصالح القنصلية على ارقام هواتف وضعت على ذمتهم وذلك للضرورة القصوى.

واكد مصدر بقنصلية تونس أن القائمة التي نشرتها على صفحتها بالفايسبوك وتضم 23 اسما تتعلق بحجاج تونسين قد توفوا بالاراضي المقدسة