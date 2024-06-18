برمجة حملات لقنص الكلاب السائبة بهذه الولاية

أشرف المعتمد الأول بولاية بن عروس جمال بن عم اليوم الثلاثاء 18 جوان 2024 نيابة عن والي الجهة على جلسة عمل لمناقشة سبل التصدي لظاهرة الكلاب السائبة في ظل ما تشكله من مخاطر على سلامة المواطنين.

وقد تم الاتفاق على ضرورة التقيد بالجانب الوقائي والعلاجي، من أجل الحد من ظاهرة الكلاب السائبة، وتنظيم حملات مشتركة للقنص وبشكل متوازي بين البلديات المجاورة، والقضاء على النقاط السوداء للفضلات، مع التأكيد عملية التلقيح، والعمل على تعقيم هذه الحيوانات عن طريق جمعية الزهراء لمحبي الحيوانات في عقار مخصص من قبل بلدية الزهراء للغرض.

وواكب هذه جلسة عدد من أعضاء جمعية الزهراء لــ”لمحبي الحيوانات” إلى جانب ممثلي مختلف الداوئر المعنية من بلديات ومصالح بيطرية وشرطة بلدية.