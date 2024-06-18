فحوى مكالمة بين وزير الخارجية ونظيره البرتغالي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم 18 جوان 2024، مكالمة هاتفية مع نظيره البرتغالي، باولو رانجل.

ومثّلت هذه المكالمة مناسبة ثمّن خلالها الجانبان علاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع تونس والبرتغال وتطلعهما إلى مزيد تعزيزها والارتقاء بها، من خلال العمل على تبادل الزيارات على أعلى مستوى وتفعيل الاستحقاقات الثنائية القادمة وأهمها الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين.

كما نوّها بالتعاون الوثيق الذي يجمع البلدين على المستوى متعدد الأطراف واتفقا على تكثيف العمل والتنسيق المشترك في إطار هياكل وهيآت الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.

وتبادل الجانبان، مطوّلا، وجهات النّظر حول الأوضاع الإنسانية الكارثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجدّد الوزير، في هذا الإطار، موقف تونس الثّابت والمبدئي المساند للقضية الفلسطينية العادلة وضرورة وضع حدّ لحرب الإبادة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يجب أن يسترجع كامل حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم.