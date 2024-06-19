كأس أوروبا 2024 : البرتغالي رونالدو الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة وبيبي الأكبر سنا

أصبح كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال أكثر اللاعبين ظهورا في تاريخ بطولة كأس أوروبا برصيد 25 مباراة وذلك بعد مشاركته في مباراة أمس الثلاثاء أمام تشيكيا والتي انتهت بفوز منتخب بلاده بهدفين لهدف ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة من بطولة كأس أوروبا 2024 المقامة حاليا في ألمانيا والتي تستمر حتى 14 جويلية المقبل.

وكان أول ظهور لرونالدو، 39 عاما، في كأس أوروبا في نسخة يورو 2004 حينما بلغت بلاده النهائي.

ويحمل رونالدو لقب الهداف التاريخي للبطولة برصيد 14 هدفا.

من جهته، بات مواطنه كيبلير بيبي أكبر لاعب سنا يشارك في مباراة بالبطولة القارية بعد مشاركته في لقاء تشيكيا.

وحقق بيبي، 41 عاما، رقما قياسيا تجاوز به حارس المرمى المجري كابور كيرالي الذي شارك بعمر 40 عاما في مباراة بلجيكا بدور الـ16 في بطولة كأس أوروبا 2016.

وكان المدافع البرتغالي يبلغ من العمر، 24 عاما، عندما شارك في أول مباراة في كأس أوروبا مع منتخب بلاده في نوفمبر 2017 عندما كان لاعبا في ريال مدريد.

ولعب بيبي 137 مباراة بقميص منتخب البرتغال وسجل 8 أهداف وحصل على 25 إنذارا، بينما حصل على بطاقة حمراء وحيدة في المباراة الأولى للبرتغال في كأس العالم 2014 ضد ألمانيا.

وبمشاركته في مباراة أمس أمام منتخب التشيك، ارتفع عدد مشاركات بيبي إلى 138 مباراة مع البرتغال.

وشارك بيبي في 19 مباراة بأربع نسخ ببطولة أمم أوروبا محققا رقما قياسيا لم يكسره سوى زميله كريستيانو رونالدو الذي شارك في 25 مباراة بخمس بطولات.