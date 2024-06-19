قيادي بمسار 25 جويلية: هذا موعد صدور امر دعوة الناخبين.. وهؤلاء يدفعون لتأجيل الانتخابات

قال القيادي بمسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي إن جزء من المعارضة السياسية وهي القوى التي تسمي نفسها تقدمية وديمقراطية تقوم بتقديم خطاب يشكك في تنظيم الإنتخابات الرئاسية في موعدها و تتمنى بأن لا يتم تنظيمها وتعمل في هذا الاتجاه خاصة وأن المناخ غير مناسب لها لإيجاد شخصيات تنافس رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأضاف الخلولي في تصريح لاذاعة ديوان أف أم أن ”هذه القوى التقدمية الديمقراطية التي تقدم نفسها على أساس أن مصلحة البلاد هي همها الأول، هي في الحقيقة لديها مصالح خاصة تريد تمريرها” وفق تعبيره.

و أكد الخلولي أن أمر دعوة الناخبين سيصدر يوم 20 جويلية 2024 أي قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية والذي من المفترض لا يتجاوز 20 أكتوبر 2024 مضيفا أن الروزنامة الإنتخابية ستصدر بالتوازي مع أمر دعوة الناخبين.