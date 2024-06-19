إرتفاع عدد حالات الغرق وأغلبها في شواطئ هذه الولاية



كشف العميد معز تريعة المتحدث باسم الحماية المدنية، أنّ عدد الغرقى بالشواطئ التونسية بلغ في الفترة من 1 ماي إلى غاية 17 جوان الحالي 20 غريقا، حسب ما أحصته فرق الحماية المدنيّة، كان أغلبها بشواطئ ولاية نابل ب7 وفيات وتليها ولاية مدنين ب4 وفيات .

ولاحظ تريعة في تصريح لـ”وات” أنّ عدد حوادث الغرق بالشواطئ ارتفع مقارنة بصائفة 2023 بنفس الفترة (1 ماي إلى غاية 17 جوان) حيث تمّ تسجيل 3 حالات فقط السنة الماضية وبلغت هذه السنة 20 حالة غرق كما بلغ عدد الأشخاص الذّين تمّ إنقاذهم وإسعافهم 47 شخصا هذه السنة مقارنة ب 7 حالات في 2023 .