عاجل/ احالة الغنوشي واخرين على الدّائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهم تتعلّق بالتّآمر على أمن الدّولة..

لا وفيات في صفوف حجيج هذه الولاية..

وصفوها بـ”الجريمة”: حجيج تونسيّون يكشفون ما حصل معهم..#خبر_عاجل

إيطاليا تطرد مهاجرة تونسية أشادت بتنظيم “داعش” الارهابي..

إرتفاع عدد حالات الغرق وأغلبها في شواطئ هذه الولاية

2024/06/19 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, حوادث و قضايا


كشف العميد معز تريعة المتحدث باسم الحماية المدنية، أنّ عدد الغرقى بالشواطئ التونسية بلغ في الفترة من 1 ماي إلى غاية 17 جوان الحالي 20 غريقا، حسب ما أحصته فرق الحماية المدنيّة، كان أغلبها بشواطئ ولاية نابل ب7 وفيات وتليها ولاية مدنين ب4 وفيات .
ولاحظ تريعة في تصريح لـ”وات” أنّ عدد حوادث الغرق بالشواطئ ارتفع مقارنة بصائفة 2023 بنفس الفترة (1 ماي إلى غاية 17 جوان) حيث تمّ تسجيل 3 حالات فقط السنة الماضية وبلغت هذه السنة 20 حالة غرق كما بلغ عدد الأشخاص الذّين تمّ إنقاذهم وإسعافهم 47 شخصا هذه السنة مقارنة ب 7 حالات في 2023 .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn