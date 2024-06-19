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عملية “حرقة” فاشلة: أبحروا من المهدية فوجدوا أنفسهم في نابل!

2024/06/19 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات المنطقة البحرية بنابل صبيحة 17 جوان الجاري من حجز قارب لمجموعة من المجتازين خرجوا من شاطئ بالمهدية قصد الوصول إلى إيطاليا في عملية هجرة غير نظامية إلا أن التيارات البحرية حطت بهم الرحال وسط شاطئ الوادين بمعتمدية نابل.
واحبطت الوحدات المذكورة خلال ايام العيد، 7 عمليات هجرة غير نظامية أسفرت عن إيقاف حوالي 100 شخص تمت إحالتهم في حافلة وسيارات تابعة للمنطقة البحرية إلى المحكمة الابتدائية بنابل لمباشرة الإجراءات القضائية اللازمة في شأنهم، حسبما افادتبه موزاييك نقلا عن مصدر من الحرس البحري بنابل.

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