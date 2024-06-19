أنس جابر تتأهّل الى ثمن نهائي دورة برلين

تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالميا إلى الدور ثمن النهائي من دورة برلين للتنس ذات 500 نقطة والمقامة على ملاعب معشبة اثر فوزها على الصينية وانغ كزينيو المصنفة 40 عالميا (6-4 و7-6).

وكانت المباراة توقفت أمس الثلاثاء بسبب الأمطار بعد نهاية المجموعة الأولى 6-4 قبل ان تتوقف اليوم الاربعاء مجددا والنتيجة 3-2 لفائدة اللاعبة الصينية في المجموعة الثانية.

وستواجه جابر في الدور القادم التشيكية ليندا نوسكوفا (28 عالميا) التي تغلبت على الالمانية انجليك كيربر (224 عالميا) بمجموعتين مقابل واحدة (7-6 و2-6 و6-4).

وسبق لأنس جابر أن توجت بلقب بطولة برلين عام 2022 بفوزها في النهائي على السويسرية بيليندا بينسيش.