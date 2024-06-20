عاجل/ عائلات حجيج من خارج البعثة يكشفون عن تعرضهم للتحيّل والابتزاز من قبل هؤولاء..

أكد عدد من عائلات الحجيج من خارج البعثة في بنقردان، اليوم الخميس تعرّضهم للتحيّل والابتزاز من قبل وسطاء ووكالات أسفار.

ووفق ما اكدته العائلات في تصريح للإذاعة الوطنية، إن الأهالي يُطالبون بضرورة فتح تحقيق في الغرض.

كما طالبت العائلات السلطات التونسية بالبحث عن المفقودين وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن والنظر في إمكانية إعفائهم من العقوبات التي سلّطتها عليهم السلطات السعودية.

وافادت الاذاعة نقلا عن العائلات أن هناك مرافقين يتعاملون مع وكالات أسفار وراء عمليات بقاء المعتمرين التونسيين على الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج وتترواح المبالغ المالية لأداء العمرة ثم الحج بين 8 و10 آلاف دينار.