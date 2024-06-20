بنزرت: تجميع حوالي 477 الف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد

بلغت كمية الحبوب المجمعة بولاية بنزرت الى غاية الأسبوع الجاري حوالي 477 الف قنطار منها اكثر من 402 الف قنطار قمح صلب وحوالي 53 الف قنطار قمح لين والبقية شعير وتريتيكال، حسب ما أفاد به المندوب الجهووي للفلاحة والصيد البحري ببنزرت الحبيب مرابط.

وأضاف مرابط، في تصريح لصحفي “وات”، أنّ اعمال الحصاد بكامل مناطق الإنتاج تسير بنسق ممتاز، وفق تعبيره، حيث بلغت حدود 35% بالنسبة لحصاد القمح الصلب، و 30% بالنسبة للقمح اللين، و 80% بالنسبة للشعير والتريتكال، علما أن التقديرات الأولية للصابة تعادل 1.9 مليون قنطار.

وكان ذات المصدر قد اكد في تصريح سابق ” لوات” أنه تم اتّخاذ كافة الاستعدادات اللوجستية والبشرية والإدارية في الابان لتامين الموسم و الصابة وإيصالها لمراكز التجميع بالسرعة المطلوبة، حيث تمت المصادقة من قبل اللجنتين الجهوية والوطنية على أهلية 28 مركز تجميع كما اتخاذ بقية الإجراءات لتامين الصابة من خلال تخصيص 325 آلة حصاد، واكثر من 2600 طن من تل الربط، الى جانب الانطلاق في مسح جوانب الطرقات، وبرمجة مسح حوالي 1665 كلم من المسالك الفلاحية، و1850 كلم من حواشي الطرقات بالتعاون مع مندوبية التجهيز وبقية المصالح الجهوية والمحلية ورفع نسق الارشاد الفلاحي الخاص بالفلاحين ورفع درجات اليقظة بشان الوقاية من الحرائق.

يشار إلى أنّ الموسم الحالي للزراعات الكبرى بولاية بنزرت، شهد بذر حوالي 176 الف هكتار، منها 98 الف هكتار حبوب، و80 الف هكتار قمح صلب و6 آلاف هكتار من القمح اللين، والبقية شعير وتريتيكال، بحسب مؤشرات أعدتها مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.