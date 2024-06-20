عاجل/ بعد معركة عنيفة: إبعاد المهاجرين الأفارقة من جرجيس نحو هذه الولايات

تقرر في أعقاب المشاجرة التي جدت أمس الأربعاء، بمدينة جرجيس، بين مجموعة من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، إيواء حوالي 50 نفرا منهم بينهم اطفال ونساء بمراكز ايواء المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بكل من ولايتي مدنين وتطاوين بعد أن كانوا يقطنون بإحدى العمارات المتداعية، حسبما افادت به اذاعة اي اف ام نقلا عن مصدر مطلع بالجهة.

وتخصص المراكز المذكورة لإيواء المهاجرين المسجلين ببرنامج العودة الطوعية البالغ عددهم حوالي 300 شخص موزعين على 3 مراكز بولايتي مدنين وتطاوين.

يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة أسهمت في إعادة 3400 مهاجرا إلى أوطانهم منذ بداية السنة الجارية.