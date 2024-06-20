لجنة التدقيق الشامل للانتدابات بالقطاع العمومي تقدم تقريرها الختامي لرئيس الحكومة

أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني مساء اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع لجنة القيادة الخاصة باجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية، والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، والشركات ذات المساهمة العمومية، وسائر الهياكل العمومية الأخرى، والمتعلقة بالفترة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.

واطّلع رئيس الحكومة بهذه المناسبة على النتائج النهائيّة التي تم التوصل إليها، كما قُدّمت له نسخة من التقرير الختامي للجنة.

ويأتي هذا الاجتماع تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023.