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إنقلاب شاحنة تُقل عددا من العائدين من حفل زفاف..وهذه حصيلة الضحايا..

2024/06/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أسفر حادث مرور جدّ في ساعة متأخرة من مساء أمس، على مستوى منطقة قارة النعام التابعة لبلدية تلابت من معتمدية فريانة عن وفاة شخص و إصابة 11 آخرين من بينهم 3 مصابين وُصفت حالتهم بالحرجة وفق ما أكده الدكتور عبد الغني الشعباني المدير الجهوي للصحة بالقصرين.

وبيّن في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم أنّ الحالة الصحية لبقية المصابين متفاوتة الخطورة، كما تمّ نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين لتلقي الاسعافات اللازمة.

وتمثلت صورة الحادث في إنقلاب شاحنة كانت تقلهم بعد حضورهم لحفل زفاف في المنطقة المذكورة.

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