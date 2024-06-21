عاجل/ الإطاحة بـ4 عناصر تكفيرية مفتّش عنهم في هذه الولايات

افادت الادارة العامة للحرس الوطني، في بلاغات اليوم الجمعة 21 جوان 2024، انه تمت الاطاحة بـ4 عناصر تكفيرية مفتش عنها ومحكوم عليهم بالسجن في 3 ولايات مختلفة.

حيث تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بباجة ووحدات التوقي من الارهاب بإقليم باجة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة ومحكوم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات.

كما تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بتونس ووحدات التوقي من الارهاب مركزيا وجهويا من ضبط نفرين مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل “الانتماء إلى تنظيم إرهابي” وصادرة في شأنهما أحكاما سجنية.

وتمكنت دورية تابعة للوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بحفوز بمشاركة وحدات التوقي من الارهاب بإقليم القيروان من ضبط نفر مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل “الانتماء إلى تنظيم إرهابي” وصادرة في شأنه أحكاما سجنية .

وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم جميعا.