تونس تخصّص 1.5 مليار دينار لتوريد الحبوب

خصصت تونس، حتّى موفى ماي 2024، قرابة 1,5 مليار دينار لتمويل سلّة الحبوب المورّدة من الخارج والتي استحوذت على قرابة 7ر53 بالمائة من اجمالي الواردات الغذائية

وتأتي هذه البيانات التي اوردها المرصد الوطني للفلاحة في بلاغ نشره حول حول « تطوير الميزان التجاري الغذائي »، في وقت تتطلع فيه البلاد الى تجميع قرابة 5,3 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي الحالي.

وتقلّصت حصّة الحبوب من اجمالي واردات البلاد الغذائية بشكل طفيف مع موفى ماي 2024 مقارنة بالارقام المسجلة خلال العام الماضي والبالغة 54,7 بالمائة من اجمالي واردات الغذاء.

ووجهت تونس هذه التمويلات لتمويل شراءات القمح (القمح اللين والصلب ) والتي بلغت قيمتهما زهاء 1 مليار دينار وشكلت 68,5 بالمائة من سلة الحبوب التي تضم الشعير العلفى والذرة.

وشهد معدل توريد القمح الصلب انخفاضا بنسبة 14,7 بالمائة فيما انخفض متوسط أسعار توريد القمح اللين المطلوب من طرف السوق المحلية بنسبة 21,2 بالمائة.

وتشجع الحكومة الفلاحين على تجميع صابة الحبوب من خلال تحديد أسعار قبول الحبوب على مستوى مراكز التجميع و اقرار منحة تشجيعية ظرفية خاصة بصابة 2024

وتبلغ أسعار قبول القمح الصلب عند التجميع، 140 دينارا للقنطار و 110 دنانير للقنطار بالنسبة الى القمح اللين و 90 دينار للقنطار بالنسبة للشعير والتريتكال.

يشار الى عجز الميزان التجاري العام لتونس سجل عجزا، مع موفى شهر ماي من سنة 2024 ، قارب 6413 مليون دينار مقابل 8100,7 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2023.

وبلغت المبادلات التجارية العامة لتونس مع موفى ماي 2024، قرابة 26750 مليون دينار على شكل صادرات و33162,9 مليون دينار على شكل واردات.