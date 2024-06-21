هـام/ بلاغ توضيحي من الـ”ستاغ” حول “القطع الدوري للكهرباء”



اصدرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، اليوم الجمعة 21 جوان 2024، بلاغا توضيحيا، اعلنت من خلاله جاهزية بنيتها التحتية وكل محطاتها وأنها قامت بالاستعداد لمجابهة ذروة استهلاك صائفة 2024، مؤكدة انه لن يتم اللجوء للقطع الدوري بصفة آلية للكهرباء، خلافا لما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي .

وطمأنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز كافة الحرفاء أنها قامت بكل التدابير والاستعدادات اللازمة لمجابهة ذروة استهلاك الكهرباء خلال هذه الصائفة من عمليات صيانة وتعزيز لمنشآت الإنتاج وشبكة نقل وتوزيع الكهرباء وأنه تم تقديم كل المعطيات وآخر الاستعدادات لتطوير الشبكة الوطنية للكهرباء بكل جهات البلاد في ندوة صحفية مع استعراض البرامج والحملات التحسيسية لترشيد الاستهلاك.