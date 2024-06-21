رئيس الدولة يستقبل إطارا ببنك عمومي ويطّلع على هذه المشاريع

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر هذا اليوم الجمعة 21 جوان 2024 بقصر قرطاج، محمّد العقربي، عضو مجلس إدارة بنك تونس العربي الدولي المكلف بالعلاقات مع الهيئات العامة.

وتناول هذا اللقاء معاضدة المؤسسات المالية لمجهودات الدولة في شتى القطاعات. ومن بين أهم القطاعات التي ركّز عليها رئيس الجمهورية الصحة والتعليم والنقل وخاصة في المناطق التي تفتقر لأبسط الحاجيات.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس الجمهورية على الاستعدادات الجارية لانطلاق أشغال التعهد بعدد من المؤسسات التربوية وترميمها قبل العودة المدرسية المقبلة في عدد من المناطق كالملاسين وروّاد وولاية القصرين وغيرها من الجهات الداخلية.

وبالإضافة إلى المؤسسات التربوية، اطّلع رئيس الدولة على مشروع ترميم دار الثقافة ابن خلدون.

وأكّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على أن تونس بإمكانياتها الذاتية وبتضافر جهود الجميع انطلاقا من الشعور العميق بالمسؤولية الوطنية يمكنها أن ترفع شتى أنواع التحديات.