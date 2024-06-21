عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيونى في رفح..وهذه حصيلة الشهداء..

استشهد 44 مواطنا فلسطينيا و أصيب عدد اخر بجروح, اليوم الجمعة, في قصف طيران الاحتلال الصهيوني شققا سكنية وسط مدينة غزة ومنطقة المواصي شمال غرب رفح, حسب ما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

و أفادت “وفا” بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين خمسة شهداء وعدد من الجرحى بعد استهداف طيران الاحتلال لشقتين سكنيتين لعائلتين فلسطينيتين في منطقة غزة القديمة وسط مدينة غزة.

كما قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة اخرى في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة, ما أسفر عن استشهاد عشرة مواطنين على الأقل وإصابة 17 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي “المعمداني”, بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وفي وقت لاحق, استشهد مواطنان في قصف للاحتلال استهدف تجمعا للمواطنين في حي الزيتون, و أصيب عدد من المواطنين في غارة شنها طيران الاحتلال قرب وادي غزة وسط القطاع.

وفي رفح جنوب القطاع, استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة صهيونية استهدفت منطقة خربة العدس شمال المدينة.

كما استشهد 25 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون في قصف مدفعية الاحتلال لخيامالنازحين في منطقة المواصي شمال غرب رفح, والتي زعمت قوات الاحتلال إنها مناطق “آمنة” ودعت المواطنين للتوجه إليها.

وذكرت “وفا” إن طيران الاحتلال اخترق حاجز الصوت منطقتين, وما أن تجمع المواطنون حتى استهدفهم بصاروخ ما أدى لحدوث مجزرة ارتقى خلالها حتى الآن 25 مواطنا.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تتعامل مع عدد كبير من الشهداء والإصابات بعد استهداف الاحتلال خيام النازحين في “مواصي” رفح.

و أصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال في قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة فلسطينية شرق النصيرات وسط قطاع غزة, وجرى نقلهم إلى مستشفى “العودة”, علما و أن طفلة رضيعة من 6 أشهر أصيبت بجروح خطيرة.