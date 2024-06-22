عاجل/ المحامي منير بن صالحة يُقاضي خولة سليماني..

أعلن المحامي منير بن صالحة اليوم السبت 22 جوان 2024، أنّه تقدّم بشكايتين الأولى ضدّ الممثلة خولة سليماني على خلفية تصريحات أدلت بها في أحد الإذاعات وتضمنت ”سبّا وشتما” في حقّه، حسب تقديره، متابعا أن ”الشكاية الثانية في حقّ من وفّر لها الوسيلة وهم معد ومحاور وصاحب البرنامج”.

وأكّد بن صالحة في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ البرنامج مسجّل وأنّ صاحب البرنامج تعمّد بثّه، وتمت معاينة كل التصريحات عن طريق عدل منفذ.

كما بيّن منير بن صالحة أنّ المعنية بالأمر ”انزعجت” من تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على موقع ”فايسبوك”، تضمنت 3 كلمات وهي ”خولة ليست بريئة” رغم أن لا شيء يثبت أنني أتحدث عنها، يقول بن صالحة.

وتابع: ” فما أكثر من خولة مهمة في تونس تستحق كلامي…أما بخصوص السياق العام فأنا غير مسؤول عنه”.

”من قال إنني أتحدث عن البراءة القانونية هناك براءة أخلاقية أيضا”، يقول منير بن صالحة ويضيف: ”قد يكون خولة ليست بريئة هو عنوان كتابي الجديد”.

وأضاف: ”فلتقاضيني على تدوينة ”خولة ليست بريئة” لن تنال شيئا وسأقاضيها بمعنى المرسوم 54 على خلفية تصريحاتها ضدّي في المقابل هي ستؤاخذ قانونيا وستنال عقابها وجزاءها”.

أما بخصوص وفاة الانستغراموز فرح بالقاضي، فقد رفض بن صالحة الخوض في الموضوع احتراما لعائلة الفقيدة، قائلا: ”لكنني بالأمس شهدت ولادة ممثلة جديدة” في إشارة إلى خولة سليماني التي قالت إنها تحت تأثير الصدمة وذهبت لسويسرا للعلاج ثم ظهرت في احد البرامج وفق تعبيره.