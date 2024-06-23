حجز كميات من البضائع المهربة بقيمة جملية تناهز ال 900 ألف دينار

في إطار مكافحة التهريب على الشريط الساحلي للبلاد التونسية، تمكن فصيل الحرس الديواني بالمنستير إثر عمل استعلامي من حجز كمية من القماش المهرب داخل أحد المستودعات بالجهة وقد تجاوزت قيمة البضاعة المحجوزة 100ألف دينار، وفق بلاغ .

و تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالمنستير من ضبط كمية من الهواتف الذكية المهربة مخفية بإحكام داخل لوحة القيادة لسيارة تحمل ترقيم أجنبي يقودها شخص أجنبي الجنسية وقدرت قيمة البضاعة المحجوزة ب132 ألف دينار في ما بلغت قيمة وسيلة النقل 70 ألف دينار.

وقامت فرقة الحرس الديواني بالمهدية اثر عمل استعلامي بحجز كمية هامة من الملابس الجاهزة في وضعية غير قانونية بأحد المحلات بالجهة وذلك إثر التنسيق مع النيابة العمومية والحصول على إذن بالتفتيش، حيث تم العثور على كميات هامة من الملابس الجاهزة المهربة وقد بلغت قيمة البضاعة المحجوزة 328 ألف دينار .

وتمكنت فرقة الحرس الديواني بالقيروان في عمليتين متتاليتين من حجز كميات من المواد الغذائية المهربة قدرت ب1350 كلغ من مادة السكر إضافة إلى كميات من المواد الاستهلاكية المختلفة محملة على متن شاحنتين بقيمة جملية قدرت ب 126ألف دينار . وقامت فرقة الحرس الديواني بسوسة بضبط شاحنتين محملتين بكمية هامة من الملابس المستعملة إضافة إلى كمية هامة من الموز المهرب . وتم تحرير محضر في الغرض وقد تجاوزت قيمة المحجوز 138 ألف دينار.