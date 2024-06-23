منظمة التحرير الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتسجيل جرائم الاحتلال الصهيوني تمهيدا لمحاكمة قادته أمام المحاكم الدولية..

استنكرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية, اليوم الأحد, جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل وتدمير البنى التحتية المدنية في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني, مطالبة المجتمع الدولي بتسجيل هذه الجرائم تمهيدا لمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.

ودعت الدائرة في بيانها اليوم, المجتمع الدولي إلى “التحرك الفوري والحاسم لوقف هذا العدوان والإبادة الجماعية والتصعيد العسكري, مطالبة بإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية للمحاسبة”.

وأوضحت أن تسجيل هذه الجرائم “يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وتعزيز الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”, مطالبة بدعم الجهود الدولية الموجهة نحو حماية الشعب الفلسطيني وتعزيزها, وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.

كما أعربت عن الأمل في أن يستجيب المجتمع الدولي بشكل فوري وفعال لهذا النداء, مؤكدة أن التعاون الدولي في مواجهة الظلم والانتهاكات هو أساس حقيقي لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة.