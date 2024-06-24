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هكذا سيكون الطقس اليوم..

2024/06/24 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتميّز طقس اليوم الإثنين، بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرّقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا بالوسط وبعض السحب بالجنوب، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و31 درجة بالشمال والوسط وبين 42 و46 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا.

وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات. والبحر مضطرب فمتموج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل فشديد الاضطراب بخليج قابس

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