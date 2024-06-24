بلاغ هام لوزارة الداخلية..

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها بأن جميع الوحدات التابعة للأمن الوطني والحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية قامت مساء يوم السبت 22 جوان 2024 بحملات أمنية مدعمة وهادفة للحفاظ على الأمن العام والتصدي لمختلف أنواع الجريمة.

وقد تم تسجيل النتائج التالية:

إلقاء القبض على 1416 شخصا مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة.

حجز 24 سيارة محل تفتيش.

حجز 603 دراجات نارية و34 سيارة غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

تحرير 3406 بين محاضر ومخالفات مرورية.

تحرير 126 مخالفة رادار.

تحرير 1260 محضرا عدليا.

تحرير 416 محضرا جبائيا.

تحرير 52 محضرا اقتصاديا.

حجز كميات هامة من المخدرات مختلفة الأنواع ومحركات ومراكب بحرية معدة لعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.