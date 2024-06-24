بعد 3 أشهر من ترحيله: تونسي يعود لإيطاليا ويقع في قبضة الامن مجددا

أعلنت السلطات الأمنية في مدينة بادوفا، بمقاطعة فينيتو شمال إيطاليا، أنها ألقت القبض على مواطن تونسي، تم ترحيله سابقا في مارس الماضي، عاد مجددا إلى إيطاليا بشكل غير قانوني.

وأفادت قوات الأمن الايطالية (كارابينيري) بالمدينة بأنها “اعتقلت مساء السبت مواطنا تونسيا يبلغ من العمر 37 عامًا، معروف بالفعل لدى الشرطة وكان خاضعًا لحظر دخول إلى الأراضي الوطنية لمدة 5 سنوات”.

وكانت السلطات الامنية الايطالية قد نفذت في 19 مارس الماضي أوامر ترحيل بحق المواطن التونسي من الأراضي الوطنية، حيث تم نقله على متن طائرة متجهة إلى تونس العاصمة، ولكنه عاد إلى البلاد بعد ثلاثة أشهر.

وينتظر الرجل إجراء محاكمة مباشرة، دون المرور بجلسة تمهيدية، من السلطة القضائية المعنية.

المصدر: وكالة الانباء الايطالية “آكي”