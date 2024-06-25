عاجل/ وزير الصحة ينفي إتلاف أكياس دم بهذا المستشفى

نفى وزير الصحة علي المرابط، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، “تسجيل عمليات اتلاف لاكياس من الدم، خلال السنوات الاخيرة، في صفاقس”.

وأكد الوزير أن عمليات نقل الدم ومشتقاته تخضع إلى رقابة مشددة من طرف العديد من المصالح التابعة لوزارة الصحة، وذلك بالنظر لكونها مادة هامة وأساسية بالاضافة الى ضرورة تامين سلامة المنتفعين بها.

وأضاف “ان الوزارة قد وضعت العديد من الاليات قصد التنسيق بين المركز الوطني لنقل الدم والمراكز الجهوية التابعة له، المكلّفة باليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحوادث وردات الفعل السلبية التي يمكن ان تحدث عند عمليات نقل الدم.