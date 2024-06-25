عاجل/ قضية أحداث “العين السخونة”: نـقض الحكم الإستئنافي

اصدرت محكمة التعقيب بتونس، اليوم الثلاثاء 25 جوان 2024، حكما يقضي بنقض الأحكام الصادرة عن محكمة الاستناف بقابس في ما يعرف بقضية أحداث العين السخونة وإحالة الملف على المحكمة من جديد بهيئة أخرى، وفق ما أكده الأستاذ البشير بلطوفة محامي عدد من المتهمين لديوان أف أم.

وكانت محكمة الاستنئاف بقابس قد قضت بإعدام متهمين اثنين أحدهما موقوف والثاني في حالة فرار فضلا عن إصدار أحكام سجنية تراوحت بين 4 و8 سنوات في شأن أكثر من 13 متهما أصيلي معتمدية دوز.

وجدت أحداث العين السخونة في ديسمبر 2020 بين عدد من متساكني معتمدية دوز وعدد من متساكني معتمدية بن خداش من ولاية مدنين على خلفية نزاع عقاري خلّف 3 قتلى وعدد من الجرحى وحرق عدد من السيارات.