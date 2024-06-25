عاجل/ تونس توقّع على 4 قروض وهبات جديدة مع فرنسا

تم مساء اليوم الثلاثاء 25 جوان 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، التوقيع على 4 اتفاقيات تمويل، قرضين وهبتين تحت اشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني.

وقد توّلت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بالطيب، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي رييو، وسفيرة فرنسا بتونس آن جيجين، التوقيع على هذه الاتفاقيات، بحضور وزيرة التربية سلوى العباسي، ووزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش.

وتم خلال هذا الموكب التوقيع على:

– الاتفاقية الأولى: قرض بمبلغ قدره 80 مليون اورو اى ما يناهز 268 مليون دينار تونسي سيخصص لفائدة دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

– الاتفاقية الثانية : قرض بمبلغ قدره 50 مليون اورو اى ما يعادل 168 مليون دينار سيتم تخصيصه لفائدة ” البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية”.

– الاتفاقية الثالثة: هبة ب 6 مليون اورو اى ما يناهز 20 مليون دينار سيتم توجيهها لدعم مشاريع في مجالي التعليم والرياضة.

– الإتفاقية الرابعة : هبة ب 1 مليون اورو أي قرابة 3،3 مليون دينار كدعم فني لمشروع تطهير الأحياء الشعبية.