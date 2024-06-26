رئيس الجمهورية يدعو إلى توفير الاعتمادات اللازمة لإصلاح وسائل النقل..

اطّلع رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله مساء أمس الثلاثاء 25 جوان 2024 بقصر قرطاج سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، على الجهود المبذولة لإيجاد حلول عاجلة للنقل العمومي لأن المعاناة اليومية للمواطنين في تنقلهم لا يمكن أن تستمرّ.

ودعا رئيس الجمهورية إلى مزيد تكثيف الجهود والتنسيق بين كل الأطراف المعنية من أجل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاح الحافلات والقطارات وعربات المترو في انتظار اقتناء وسائل نقل جديدة لإعادة بناء أسطول نقل بري جديد.

على صعيد آخر، اطّلع رئيس الدولة على تقدّم أشغال عدد من المشاريع الكبرى، مؤكّدا على ضرورة تجاوز كلّ الصعوبات التي أدّت إلى تأخر استكمالها.