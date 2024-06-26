فاجعة تهز هذه المنطقة: طفل يقتل شقيقه..#خبر_عاجل

أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا، أنّ حادثة أليمية جّدت أمس بمنطقة السعفات التابعة لمعتمدية الشابة من ولاية المهدية، تمثلت في اعتداء طفل يبلغ من العمر 13 سنة على شقيقه 15 سنة بإستعمال آلة حادة، ممّا أدّى إلى وفاته.

وبيّن المتحدّث في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّه تمّ إعلام النيابة العمومية بالمهدية وتنقل قاضي التحقيق لمعاينة جُثّة الهالك، وتمّ الإذن بالإحتفاظ بالطفل المعتدي، مشيرا إلى أنّه حسب رواية الأم، أفادت بأنّها طلبت مِقصّا من أحد أبنائها، أثناء إعدادها “لدوّراة العيد”، قبل أن يلتحق الابن الثاني ويلتحم بشقيقه، ممّا أدّى إلى إصابة الهالك بآلة حادة ووفاته، مضيفا أنّ قاضي التحقيق بصدد مواصلة البحث عن الأسباب الحقيقية والملابسات وراء هذا الاعتداء، وهل كانت جريمة قصدية أو موت ناجم عن عنف، حسب تعبيره.