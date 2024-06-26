انفجار صاروخ في الجو أطلقته كوريا الشمالية..#خبر_عاجل

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم، الاربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي، لكنها أشارت إلى أن الصاروخ انفجر في الهواء.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية للأنباء نقلا عن بيان لهيئة الأركان المشتركة، أن الصاروخ أطلق من منطقة في بيونغ يانغ أو حولها صباحا، وتجري سلطات المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحليلا مفصلا.

وصرح مصدر عسكري لوكالة “يونهاب” أنه يبدو أن كوريا الشمالية اختبرت إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، ولكن يعتقد أن الاختبار انتهى بالفشل بعد أن طار الصاروخ لمسافة حوالي 250 كيلومترا.

وجاء إطلاق الصاروخ بعد أن انتقدت كوريا الشمالية وصول حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس ثيودور روزفلت” إلى كوريا الجنوبية، وحذرت من اتخاذ إجراءات ردع “ساحقة وجديدة” ضد ما وصفته بالعمل “الاستفزازي”.

ووصلت حاملة الطائرات إلى بوسان، على بعد 320 كيلومترا جنوب شرق سول، يوم السبت قبل إجراء تدريب ثلاثي مع كوريا الجنوبية واليابان.