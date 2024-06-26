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يحصل في تونس: دخل لسرقة صيدلية فأسقط بطاقة تعريفه الوطنية..

2024/06/26 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكدّت الإدارة العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها اليوم، أنّه إثر ورود مكالمة هاتفية أمس على قاعة العمليات بمنطقة الأمن بقفصة حوالي الساعة 17.33، مفادها الإعلام عن تعرض إحدى الصيدليات بجهة قفصة إلى سرقة مبلغ مالي قدره 500 دينار من داخلها تحت طائلة التهديد، تنقلت الوحدات الأمنية وبإجراء جملة من التحريات الميدانية تمّ العثور على بطاقة تعريف وطنية بمكان الجريمة تعود لأحد الأشخاص المعروفين بإستهلاك المواد المخدرة.

وبالرجوع إلى كاميرات المراقبة المُرّكَزَة بالمكان، تبيّن تَطابق صفات المعتدي مع البطاقة المذكورة، تمّ بالتنسيق مع النيابة العمومية القبض على المعني من قبل أعوان دورية أمنية في وقت وجيز، والذي بسماعه اعترف بكُلّ ما نُسِبَ إليه.

بمراجعة النيابة العمومية بقفصة أذنت بالاحتفاظ به من أجل “السرقة تحت طائلة التهديد” والأبحاث متواصلة على صعيد فرقة الشرطة العدلية بقفصة.

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