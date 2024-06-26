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عاجل/ ليبيا: اجتماع وزاري يقر بالجاهزية لافتتاح معبر رأس جدير

2024/06/26 أهم الأخبار, سياسة, ليبيا

اقرت لحكومة الليبية بجاهزيتها لافتتاح معبر راس جدير الحدودي مع تونس.
حيث أشرف رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء 26 جوان على اجتماع وزاري بحضور وزير الداخلية المكلف ورئيس الأركان العامة ومدير مصلحة الجوازات والجنسية ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، تم خلاله متابعة الترتيبات النهائية لافتتاح منفذ رأس جدير الحدودي، حيث أكد الحاضرون الجاهزية لافتتاح المنفذ بعد إنجاز كافة الأعمال.
وأكد وزير الداخلية المُكلف على أهمية التعاون بين وزارتي الدفاع والداخلية بكافة مكوناتهما من أجل تنسيق الجهود لتنظيم العمل داخل المعبر.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة توحيد الجهود بين كافة المؤسسات لتنظيم العمل بالمعبر وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والتنسيق مع الجانب التونسي في هذه الجوانب.

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