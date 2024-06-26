عاجل/ بعد وفاة قاصر في انقلاب شاحنة تقل عاملات: دعوى قضائية بشبهة الاتجار بالبشر

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تكليف مندوب حماية الطفولة بإثارة دعوة قضائية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائيّة بالقيروان بخصوص شبهة الاتّجار بالأشخاص واستغلال قاصر اقتصاديّا وذلك على إثر وفاة طفلة قاصر في انقلاب شاحنة تقّل عاملات بالقطاع الفلاحي .

وتوفيت صباح اليوم الأربعاء 26 جوان 2024 طفلة عمرها 16 سنة، فيما أصيبت 14 عاملة فلاحية، بجروح متفاوتة الخطورة اثر انقلاب الشاحنة التي كانت تنقلهن وذلك بالطريق الرابطة بين منطقة دار الجمعية التابعة لمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان والناظور من ولاية زغوان وفق تصريح معتمد السبيخة عبد الوهاب عبد القادر لموزاييك.

وقالت الوزارة في بلاغ إنّها كلّفت مندوب حماية الطفولة المختصّ ترابيّا بإثارة دعوة قضائية لدى مصالح النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائيّة بالقيروان بخصوص شبهة الاتّجار بالأشخاص واستغلال قاصر اقتصاديّا على معنى القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة وأحكام مجلة حماية الطفل والقانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلّق بإحداث صنف “نقل العملة الفلاحيين”.

وسيتولى مندوب حماية الطفولة إيداع الإثارة صباح الغد الخميس 27 جوان 2024.

وأشارت الوزارة إلى أنّ تشغيل الأطفال القصّر يمثّل خرقا لأحكام الفصل 20 من مجلة حماية الطفل والتشريعات الجاري بها العمل والاتّفاقيّات الدوليّة ويشكّل أحد أوجه الاستغلال الاقتصادي للأطفال التي يعاقب عليها القانون.

وأكّدت من جهة أخرى أن مصالح المندوبية الجهويّة لشؤون الأسرة والمرأة بالقيروان قد باشرت على الفور التنسيق مع السلطات المحلية لمرافقة الضحايا والاطمئنان على وضعهن الصحي ومباشرة النظر في إمكانيّة انتفاعهنّ ببرامج التمكين الاقتصادي بعد دراسة ملفاتهنّ من قبل اللجان الجهويّة المختصّة، إضافة إلى التنسيق مع وحدة العمل الاجتماعي بالجهة للتعهد بأخوة الفقيدة لما فيه المصلحة الفضلى لبقية أفراد العائلة طبقا لأحكام مجلة حماية الطفل.