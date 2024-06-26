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الاحتفاظ بمروّج مخدرات وحجز أكثر من 8 آلاف قرص مخدر بمنزله في المنستير..

2024/06/26 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالإحتفاظ بشخص من أصحاب السوابق العدلية في مجال ترويج المواد المخدرة، وذلك إثر مداهمة منزله الكائن بمعتمدية المكنين من ولاية المنستير، أمس الثلاثاء، أين عُثر على 8270 قرصا مخدرا من نوع “بركيزول”، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، مصدر أمني مسؤول.
وأوضح المصدر نفسه، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم حجز كامل كمية الأقراص المخدّرة، والاحتفاظ بالمشتبة به وهو من مواليد 1982 من أجل ترويج مادة مخدرة وإعداد محل لتعاطي وترويج المواد المخدرة، مشيرا إلى أنّ الشرطة العدلية بالمكنين تواصل الأبحاث للكشف عن أطراف أخرى متورطة.
وتأتي هذه العملية على إثر توفر معلومات توفّرت لدى فرقة الشرطة العدلية بالمكنين ومركز الأمن الوطني بالمكنين الشرقية الراجعين بالنظر لمنطقة الأمن الوطني بالمكنين، بشأن حيازة المظنون فيه لكمية من الأقراص المخدرة ونيته ترويجها، حسب ذات المصدر.

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