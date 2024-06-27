ظهور بؤر لمرض الجلد العقدي: اتحاد الفلاحة يُحذّر ويدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة..#خبر_عاجل

حذّر مدير الانتاج الحيواني بالإتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري، منور الصغيري، اليوم الخميس 27 جوان 2024، من ظهور بعض البؤر لمرض الجلد العقدي في الجزائر الذي يصيب الماشية وأساسا الأبقار.

وبين الصغيري في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الجلد العقدي هو مرض فيروسي سنتقل بين الحيوانات عبر الحشرات كالذباب والناموس والقراد.

واوضح الصغيري أن هذا المرض يتسبب في إصابة مباشرة لجلد الحيوان مما ينتج عنه عدم صلوحية الجلد إضافة إلى أن المرض يتسبب في نفوق الحيونات بنسبة تصل إلى 4 بالمائة وانخفاض إنتاج الحليب بنسبة تصل إلى 30 بالمائة.

ودعا المتحدث إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة من خلال مداواة بؤر الحشرات وتنظيف المكان المخصص وعزل الحيوان الجديد عن القطيع لمدة تناهز 20 يوما إضافة إلى تكثيف المراقبة والإعلام عن أي علامات على الفور.

كما أشار المسؤول باتحاد الفلاحة إلى أن هذا المرض لا ينتقل للإنسان.