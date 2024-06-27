تفاصيل ايقاف تونسيين تورطوا في سحب حوالات مالية لفائدة مهاجرين أفارقة

كشف النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس، طارق مهدي، بأن ايقافات شملت مؤخرا تونسيين بصفاقس في علاقة بمهاجرين أفارقة غير نظاميين بالعامرة وجبنيانة اثر تورطهم في قبول تحويلات مالية عن عدد من المهاجرين المقيمين بشكل غير نظامي في تونس.

وقال في تصريح لإذاعة “الجوهرة أف أم” ان دوافع هؤلاء غير واضحة ولا يمكن الحسم فيها وما اذا كان ذلك من باب الطمع او لمساعدتهم بدافع انساني دون مقابل، وفق تعبيره.

واوضح ان الافارقة اضطروا للجوء الى تونسين لسحب حوالاتهم المالية بعد ان تم منعهم من الحصول على أموالهم بشكل مباشر في اطار سياسة “تجفيف المنابع”، وفق تعبيره.

واكد ان اعداد المهاجرين في تزايد بعد حصر تحركاتهم في جبنيانة والعامرة مشيرا الى ان الوحدات الأمنية والعسكرية نجحت في ضبط الحدود للحد من الهجرة غير النظامية.