هام/ مسؤول “بالصوناد” يحسمها بخصوص العمل بنظام الحصص هذه الصائفة..

أكد المدير الجهوي للاستغلال تونس الكبرى عن الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه، منير الدريدي، اليوم الخميس 27 جوان 2024، أن نظام الحصص غير مطروح في الوقت الراهن.

وأضاف الدريدي في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الشركة لم تبرمج أي قطع للمياه خلال هذع الصائفة لكن هناك 3 عوامل قد تتسبب في تسجيل انقطاع.

وأوضح المسؤول بالصوناد أن العوامل هي عطب فجئي للقناة بحكم تقادم القنوات أو كسر مفتعل من أي طرف أو انقطاع التيار الكهربائي لأن محطات الضخ تشتغل بالكهرباء.

ولفت ضيف المتحدث إلى وجود نقص في الموارد المائية بجهة الساحل مما ينتج عنه تسجيل اضطراب في التوزيع وبعض الانقطاعات مشددا على أن دخول محطة تحلية المياه في صفاقس حيز العمل سيساهم في حل جزئي للمشاكل في الساحل.

وأبرز منير الدريدي أن محطة تحللية المياه بصفاقس ستدخل حيز الاستغلال بداية من الأسبوع الأول من شهر جويلية المقبل وستتنج يوميا 100 ألف متر مكعب.