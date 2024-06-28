مسؤول بوزارة التجهيز: بإمكان المواطنين ذوي الدخل غير القار التمتع بقرض سكني

أكد مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز، نجيب السنوسي اليوم الجمعة 28 جوان 2024، أنه صار بإمكان الفئات الاجتماعية ذات الدخل غير القار، التمتع بقرض سكني.

وبين السنوسي في تصريح لاذاعة الجوهرة اليوم الجمعة، أن كل مواطن له دخل غير قار ولا يملك شهادة أجر، ودون دخل مسترسل صار بإمكانه التمتع بقرض سكني، وقد وفرت الدولة اعتمادات في حدود 50 مليون دينار لصندوق ضمان القروض الذي سيوفر بدوره 70% من كلفة القرض السكني.

وأشار المتحدث الى أن 5 بنوك امضت اتفاقيات مع الشركة التونسية للضمان وستنخرط في في هذه التجربة من بينهم BH بنك والتجاري بنك والأمان بنك والبنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن.

كما أوضح مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز، أن كلفة المسكن يجب أن لا تتجاوز 150 ألف دينار، كما يجب أن لا يكون المنتفع بهذا الإمتياز من الأجراء ولا يتجاوز دخله الشهري الـ 5000 وغير منخرط في صندوق الضمان الإجتماعي.