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اليوم: الحرارة تصل 47 درجة

2024/06/29 أهم الأخبار, تونس, مجتمع


تتراوح الحرارة القصوى، اليوم السبت، بين 29 و 36 درجة قرب السواحل و بين 37 و 42 درجة ببقية المناطق كما تتواصل مرتفعة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب حيث تتراوح بين 43 و 47 درجة مع ظهور الشهيلي.
كما تظهر سحب عابرة بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط وتكون مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة.
وتهب الريح من القطاع الشمالي بأقصى الشمال ومن القطاع الشرقي ببقية الجهات قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.
أما البحر فيكون مضطربا بالشمال و قليل الاضطراب ببقية السواحل فمتموج بخليج قابس.

المعهد الوطني للرصد الجوي

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