الاطاحة بمرتكب 5 عمليات سرقة في ليلة واحدة..

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بقفصة من الإطاحة بشخصين مصنفين خطيرين جدا صادرة في حق الأول 11 منشور تفتيش و الثاني 12 منشور تفتيش لدى هياكل أمنية مختلفة تتعلق بجرائم السرقة و البراكجات و المخدرات و عدة قضايا أخرى حسب ما افاد به مصدر امني لاذاعة الجوهرة اف ام.

و أضاف أن الفرقة المذكورة بقيت تترصد و تراقب تحركات أحد العناصر و الصادرة في شأنه 11 منشور تفتيش لمدة أسبوعين ،حيث تعمد هذا الأخير التحصن بمدينة سوسة بعد أن قام ب 5 عمليات سرقة في ليلة واحدة ، و عند عودته إلى قفصة ألقي القبض عليه لتأذن النيابة العمومية بقفصة بالاحتفاظ بهما من أجل التهم المنسوبة .