ميناء رادس: تفكيك شبكة دوليّة لتهريب المخدرات..والداخلية تكشف المحجوزات..#خبر_عاجل

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم الأحد عن تمكن الوحدات التابعة لمُحافظة شرطة الحدُود بميناء رادس والإدارة الفرعية لمُكافحة المُخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني من ضبط شبكة ناشطة في مجال تهريب المُخدّرات اعتزمت توريد كمية من المواد المُخدّرة على متن مجرُورة سيتمّ إرساؤها بميناء رادس.

وأذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بتفتيش المجرورة حيث تم العثور على 4 حقائب كبيرة الحجم تحتوي على حوالي 1050 صفيحة من مُخدّر القنب الهندي تزنُ حوالي 105 كيلوغرامات وحوالي35 ألف قرصا مُخدّرا وآلة تعقب وتتبّع (GPS) يتمّ استعمالها في تعقب وتحديد مكان المواد المُخدّرة كما تم حجز شاحنتين.

وألقت الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة لمُكافحة المُخدّرات، بولايتي بنزرت وتونس العاصمة القبض على 4 أشخاص وإدراج شخص آخر من دولة أوروبية بالتفتيش والأبحاث جارية على صعيد الإدارة الفرعية لمكافحة المخدّرات بالقرجاني.